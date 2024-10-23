Медведев и Джокович пропустят турнир в России из-за рисков

Медведев и Джокович пропустят турнир в России из-за риска потери спонсоров

Российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович пропустят выставочный турнир в Санкт-Петербурге из-за рисков потери спонсорских контрактов. Об этом «Матч ТВ» сообщила генеральный директор компании — организатора турнира Наталия Камельзон.

Камельзон заявила, что российские и сербские игроки на сегодняшний день испытывают трудности из-за выступлений в России. «К сожалению, такова сегодняшняя реальность», — посчитала она.

В январе 2023 года Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение.

28-летний Медведев является первой ракеткой России. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).