Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 23 октября 2024Экономика

Стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве подсчитали

«Intermark Аренда»: самую дорогую квартиру в Москве можно снять за 4,2 млн руб.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Аренда самого дорого жилья в Москве обойдется в 4,2 миллиона рублей ежемесячно. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на рейтинг компании «Intermark Аренда».

Замыкает топ-100 самых высокобюджетных квартир для съема в столице лот со ставкой в 800 тысяч рублей в месяц. Почти четверть рейтинга (22 процента квартир) сдается более чем за 1,5 миллиона рублей в месяц. Средняя стоимость аренды недвижимости из «золотой сотни», по подсчетам компании, составляет 1,48 миллиона рублей в месяц. При этом только за последний квартал показатель вырос на 5 процентов.

Как подчеркивает гендиректор фирмы Елена Куликова, по итогам сентября ассортимент в самом высоком сегменте съемного жилья поредел сильнее, чем когда-либо прежде. Такое вымывание предложения аналитики видят впервые. «Как правило, рейтинг ежеквартально обновляет на четверть, максимум — на треть квартир. Однако за последний квартал мы видим рекордное значение в 50 процентов», — рассказала Куликова.

Эксперт отмечает, что, несмотря на сокращение предложения, арендаторы не готовы занижать стандарты жизни и продолжают ориентироваться на самые топовые варианты. На фоне этого собственники выводят на рынок объекты, которые раньше сдавали с меньшей охотой.

Ранее стала известна стоимость аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль. За такую возможность нанимателю придется платить 250 тысяч рублей ежемесячно. В такую сумму обойдется 130-метровая квартира на Якиманке на 17 этаже 20-этажки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше