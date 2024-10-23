Стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве подсчитали

«Intermark Аренда»: самую дорогую квартиру в Москве можно снять за 4,2 млн руб.

Аренда самого дорого жилья в Москве обойдется в 4,2 миллиона рублей ежемесячно. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на рейтинг компании «Intermark Аренда».

Замыкает топ-100 самых высокобюджетных квартир для съема в столице лот со ставкой в 800 тысяч рублей в месяц. Почти четверть рейтинга (22 процента квартир) сдается более чем за 1,5 миллиона рублей в месяц. Средняя стоимость аренды недвижимости из «золотой сотни», по подсчетам компании, составляет 1,48 миллиона рублей в месяц. При этом только за последний квартал показатель вырос на 5 процентов.

Как подчеркивает гендиректор фирмы Елена Куликова, по итогам сентября ассортимент в самом высоком сегменте съемного жилья поредел сильнее, чем когда-либо прежде. Такое вымывание предложения аналитики видят впервые. «Как правило, рейтинг ежеквартально обновляет на четверть, максимум — на треть квартир. Однако за последний квартал мы видим рекордное значение в 50 процентов», — рассказала Куликова.

Эксперт отмечает, что, несмотря на сокращение предложения, арендаторы не готовы занижать стандарты жизни и продолжают ориентироваться на самые топовые варианты. На фоне этого собственники выводят на рынок объекты, которые раньше сдавали с меньшей охотой.

Ранее стала известна стоимость аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль. За такую возможность нанимателю придется платить 250 тысяч рублей ежемесячно. В такую сумму обойдется 130-метровая квартира на Якиманке на 17 этаже 20-этажки.