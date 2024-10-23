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14:17, 23 октября 2024Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о стоящих в очереди за паспортом РФ иностранных спортсменах

Васильев заявил, что иностранные спортсмены стоят в очереди за паспортом РФ

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на присвоение российского гражданства бразильскому футболисту «Зенита» Дугласу Сантосу и канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Бывший спортсмен отметил, что иностранные атлеты выстроились в очередь за паспортом РФ. «Это очень приятно и здорово, ведь хорошие специалисты всегда нужны. Государство расставляет приоритеты именно в том порядке, чтобы принимать людей из других стран с прицелом на то, какую они пользу могут принести стране», — заявил Васильев.

По мнению бывшего биатлониста, предоставление гражданства высококлассным иностранным спортсменам — общемировая практика. «Глядишь, нашему спорту прибудет отличное подспорье к тому моменту, когда начнут снимать санкции», — добавил он.

Гражданство Сантосу и Пакету было предоставлено указом президента России Владимира Путина 21 октября. Также стало известно, что бразильский футболист сможет выступать за российскую сборную.

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      Алексей Гусев
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