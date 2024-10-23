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23:40, 23 октября 2024Силовые структуры

После конфликта с участием Гуфа проведут проверку

После конфликта с участием Гуфа проводится проверка по 2 статьям УК РФ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

После конфликта с участием рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что проверка проводится на предмет «Умышленного причинения легкого вреда здоровью» (ст. 115 УК РФ). Вторая статья не раскрывается.

Долматов был задержан в подмосковной Апрелевке за драку утром 23 октября. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой компанией банного комплекса.

Также сообщалось, что Долматову грозит уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, заявили, что он употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения.

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      Евгений Силаев
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