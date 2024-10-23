Президент Узбекистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Узбекистана Мирзиеев прилетел на саммит БРИКС в Казань

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, передает ТАСС.

Ранее на саммит прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его встретил Минниханов и вручил цветы его супруге Эмине Эрдоган.

Также в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, его поприветствовали татарские девушки в народных костюмах, угостившие китайского лидера караваем и чак-чаком. Кроме него на саммит прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро.