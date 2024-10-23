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13:01, 23 октября 2024Наука и техника

Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

Samsung выпустит в 2025 году новый смартфон, складывающийся втрое

Фото: Andrew Kelley / Reuters

Компания Samsung разработает складывающийся втрое смартфон. Об этом сообщает издание ZDNet Korea.

По информации источников, Samsung Display уже запланировала производства особых гибких OLED-панелей для создания нового складного устройства. По сути, будущий аппарат получит три независимых экрана, которые в разложенном состоянии будут собираться в один большой дисплей.

Скорее всего, новый девайс выпустят уже в 2025 году. Однако есть вероятность, что корпорация свернет разработку и производство — итоговое решение должны принять руководители Samsung Electronics.

Специалисты ZDNet Korea отметили, что по итогам 2024 года поставки OLED-панелей для складных устройств упадут на десять процентов. Это связано с относительно низким спросом на новые модели складных телефонов.

Вероятно, новый смартфон с тремя экранами окажется самым дорогим складным телефоном корейского бренда. Также в 2025 году Samsung выпустит несколько гаджетов, складывающихся вдвое.

В начале сентября корпорация Huawei анонсировала первый смартфон, складывающийся втрое. Аппарат Mate XT оценили в 19 999 юаней, или около 270 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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