В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

Мария Захарова заявила, что кибератака на сайт МИД велась из-за рубежа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о хакерской атаке на сайт ведомства из-за рубежа. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня утром началась массированная кибератака из-за рубежа. на инфраструктуру официального сайта, портала МИД России. Атака шла по всем направлениям», — заявила она.

По словам Захаровой, это кибернападение на интернет-ресурсы МИД отличилось беспрецедентным масштабом.

Ранее 23 октября стало известно, что брифинг МИД России перенесли с 10:00 на 14:00 из-за DDoS-атаки на сайт ведомства. Дипломат заявила, что специалисты работали над восстановлением доступа к интернет-страницами МИД.

До этого сообщалось, что массированной хакерской атаке подверглись сайты российских СМИ РИА Новости и Sputnik. По данным специалистов службы безопасности, атака велась с адресов из Азии и Латинской Америки.