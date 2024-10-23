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14:55, 23 октября 2024Наука и техника

В России нарастили выпуск танковых снарядов

«Ростех» в 30 раз нарастил выпуск танковых снарядов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» значительно нарастила темпы выпуска танковых снарядов. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

«В 2023 году в десятки раз выросло производство боеприпасов. Выпуск танковых выстрелов вырос более чем в 30 раз», — сказал он.

Также Чемезов отметил, что у «Ростеха» процент выполнения гособоронзаказа составляет 99,5 процента. В прошлом году госкорпорация поставляла войскам различную технику, включая самолеты, вертолеты и комплексы артиллерийской разведки.

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Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация поставила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 в войска.

В том же месяце «Курганмашзавод» проинформировал, что выпуск боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов. Некоторые цехи предприятия перешли на круглосуточный режим работы.

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      Даниил Иринин
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