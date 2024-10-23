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11:08, 23 октября 2024Путешествия

В России объяснили идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу

Президент РСТ: сбор с россиян при поездках за границу не превысит 100 рублей

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский объяснил идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам эксперта, речь не идет о новом налоге для российских путешественников. Напротив, инициатива должна помочь снизить стоимость выездных туров и сделать массовый выездной туризм более доступным для россиян. «Сделать это предполагается через снижение излишних финансовых обременений, которые сейчас возложены на туроператоров по выездному туризму. Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего инструмента по обеспечению защиты прав потребителя и его перезапуске в целях более эффективной работы», — рассказал Уманский.

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Он также заметил, что сбор, о котором идет речь, не превысит 100 рублей. Это почти в 15 раз меньше, чем сумма, которую отдает туроператор за каждую проданную путевку в фонды страхования.

Ранее Уманский выступил с предложением взимать деньги при поездках за границу. Согласно его инициативе, сбор с каждого турпакета будет поступать в государственный фонд. Тогда гарантии перед туристами сможет взять на себя государство, а дивиденды от средств, уплаченных в фонд, можно будет направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

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      Марк Успенский
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