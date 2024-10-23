В России объяснили идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу

Президент РСТ: сбор с россиян при поездках за границу не превысит 100 рублей

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский объяснил идею заставить граждан доплачивать при поездках за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам эксперта, речь не идет о новом налоге для российских путешественников. Напротив, инициатива должна помочь снизить стоимость выездных туров и сделать массовый выездной туризм более доступным для россиян. «Сделать это предполагается через снижение излишних финансовых обременений, которые сейчас возложены на туроператоров по выездному туризму. Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего инструмента по обеспечению защиты прав потребителя и его перезапуске в целях более эффективной работы», — рассказал Уманский.

Он также заметил, что сбор, о котором идет речь, не превысит 100 рублей. Это почти в 15 раз меньше, чем сумма, которую отдает туроператор за каждую проданную путевку в фонды страхования.

Ранее Уманский выступил с предложением взимать деньги при поездках за границу. Согласно его инициативе, сбор с каждого турпакета будет поступать в государственный фонд. Тогда гарантии перед туристами сможет взять на себя государство, а дивиденды от средств, уплаченных в фонд, можно будет направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.