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20:24, 23 октября 2024Мир

Востоковед высказался о возможных организаторах теракта в Турции

Востоковед Тарасов: за терактом в Турции могут стоять курдские формирования

Фото: IHA / Reuters

За терактом в столице Турции Анкаре могут стоять курдские формирования, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных организаторах нападения на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ.

«Есть вероятность, что это может быть удар со стороны курдских формирований. Турция активно призывала к активным действиям в Сирии, откуда они ждут удара, который может организовать Израиль, используя курдский фактор. Эти все версии носят рабочий характер, они имеют право на жизнь, но конкретно должны прозвучать заявления турецких властей, прежде всего правоохранительных органов», — сказал он.

Рабочая партия Курдистана — военно-политическое движение, которое с 80-х годов борется за создание своей автономии. Турция считает эту организацию террористической.

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Востоковед также обратил внимание, что теракт произошел именно в тот день, когда главы государства нет в стране.

«То, что этот теракт состоялся во время визита [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] в Казань на саммит БРИКС, это тоже символично. Обратите внимание, что он сидит очень задумчивый [на встрече с президентом России Владимиром Путиным], потому что он находится на связи с Турцией, видимо, сообщения поступают не очень позитивные», — добавил он.

Теракт произошел вечером 23 октября. Трое неизвестных ворвались на территорию завода TUSAŞ и открыли стрельбу, также прогремели как минимум два взрыва. Злоумышленники также захватили заложников, предположительно — инженеров предприятия. Позже власти сообщили, что четыре человека не смогли спастись, еще 14 ранены.

TUSAŞ — ключевая турецкая аэрокосмическая компания. Она занимается разработкой, производством и обслуживанием самолетов, вертолетов, беспилотников и космических спутников.

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      Варвара Кошечкина
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