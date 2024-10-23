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09:51, 23 октября 2024Бывший СССР

Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

Захарова: приезд генсека ООН Гутерриша в Казань — повод для истерики Украины

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Приезд генсека Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани является поводом для истерики руководства Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова возмутилась осуждающей реакцией властей Украины. По ее словам, Гутерриш воспользовался возможностью и принял участие в саммите. «Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», — заявила официальный представитель МИД.

22 октября МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить Казань для участия в саммите БРИКС. Там также возмутились предшествующим отказом генсека приехать на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, который созвала Украина.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

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      Сергей Болиев
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