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14:57, 23 октября 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о неудачных попытках Зеленского скрыть проблемы с набором в ВСУ

Захарова: Зеленскому не удается скрывать от Запада проблемы с набором в ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удается скрывать от Запада проблемы с набором в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, на Украине не осталось желающих воевать, а попытка создания Украинского легиона в Польше провалилась. При этом радикалы внутри страны требуют снижения мобилизационного возраста.

Ранее Захарова связала закрытие генконсульства в Польше с русофобией. Она добавила, что своими решениями Варшава ничего не выигрывает, а только загоняет себя в тупик.

До этого она рассказала о беспрецедентной кибератаке на сайт ведомства из-за рубежа. Захарова отметила, что это кибернападение на интернет-ресурсы МИД отличилось беспрецедентным масштабом.

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      Илья Таксюр
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