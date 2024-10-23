Захарова связала закрытие генконсульства в Польше с русофобией

Захарова назвала безудержной русофобией закрытие генконсульства в Польше

Закрытие генконсульства России в городе Познань является очередным проявлением безудержной русофобии со стороны Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию (...) Польские власти пытаются набрать очки, запугивая граждан российской угрозой», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, своими решениями Варшава ничего не выигрывает, а только загоняет себя в тупик. Она также уточнила, что Москва неоднократно пыталась достучаться до польских властей и убедить их в абсолютной бессмысленности антироссийского курса.

Ранее Захарова заявила, что решение МИД Польши отозвать согласие на работу генконсульства стало «очередным враждебным» шагом Варшавы. Дипломат пообещала «болезненный» ответ со стороны Москвы.

