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17:06, 22 октября 2024Мир

В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

Захарова: закрытие консульства России в Познани — это враждебный шаг Польши

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Решение Министерства иностранных дел Польши отозвать согласие на работу генерального консульства России в городе Познань является «очередным враждебным» шагом Варшавы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На очередной враждебный шаг со стороны Польши Москва даст болезненный ответ», — отметила дипломат.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. По его словам, персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории республики. Сикорский добавил, что причиной для такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны Москвы.

В мае в Польше были арестованы 9 человек по подозрению в причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России.

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      Дарья Устьянцева
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