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17:10, 23 октября 2024Мир

Захарова связала судебный процесс по делу Скрипалей с усталостью от Украины

Захарова связала судебный процесс по делу Скрипалей с усталостью от темы Украины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Судебный процесс по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году нужен для закрепления антироссийского курса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат связала возвращение в информационное пространство Британии темы с отравлением с усталостью от украинского конфликта. «Все, что связано с Киевом, Украиной, ситуацией с Зеленским, работает против Лондона и надоело людям до такой степени, что они уже не могут это слышать... Поэтому снова взялись за Солсбери, Эймсбери, Скрипалей, Стерджес и так далее», — отметила Захарова.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия хочет связаться с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако Лондон не дает этого осуществить, говоря о нежелании семьи контактировать с российской стороной. Дипломат также подчеркнул, что британское следствие по делу об отравлении Скрипалей не смогло ответить ни на один вопрос российской стороны о расследовании.

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      Виктория Кондратьева
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