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13:17, 20 октября 2024Мир

Россия захотела связаться со Скрипалями

Российский посол Келин: Россия хочет связаться со Скрипалями, но Лондон не дает
Юлия Скрипаль

Юлия Скрипаль. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Россия хочет связаться с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако Лондон не дает этого осуществить, говоря о нежелании семьи контактировать с российской стороной. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, его цитирует РИА Новости.

«Мы много раз просили — официально и неофициально — поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они не хотят говорить с нами», — сказал российский дипломат.

Посол также подчеркнул, что британское следствие по делу об отравлении Скрипалей не смогло ответить ни на один вопрос российской стороны о расследовании.

Ранее Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, в письменных показаниях указал, что чувствовал себя в Соединенном Королевстве в безопасности и не считал необходимым скрывать свою личность.

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      Виктория Кондратьева
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