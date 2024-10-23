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07:37, 23 октября 2024Экономика

Затраты на работу с цифровым рублем оценили

«Ъ»: затраты на подключение банка к цифровому рублю составят ₽120–200 млн

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Затраты на подключение банка к платформе цифрового рубля превышают 120–200 миллионов рублей. Так оценили стоимость начала работы с новым форматом валюты участники платежного рынка, сообщает «Коммерсантъ»

По словам одного из источников, к операциям с цифровым рублем придется адаптировать практически все системы банка, поэтому стоимость подключения составит не менее 200 миллионов. В эти работы входит подготовка дистанционного обслуживания клиентов, автоматизированной банковской системы и комплаенса. Создать коробочные решения для небольших организаций сложно, так как они пользуются разными производителями подобных систем. Кроме того, для работы с новым форматом валюты требуется купить новые серверы, а также приобрести или создать с нуля программное обеспечение — это потребует 40 и 89 миллионов рублей соответственно.

«Затраты банка складываются из затрат на инфраструктуру, обеспечение информационной безопасности, прикладное ПО и интеграционные работы с существующими внутрибанковскими системами, а при росте количества подключаемых клиентов и количества операций потребуются дополнительные затраты на развитие инфраструктуры в банке и закупку дополнительных лицензий», — пояснил руководитель трансакционного бизнеса компании Uniteller Нияз Шарипов.

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По прогнозу Центробанка, возможность работать с цифровым рублем системно значимые 13 банков получат уже в июле 2025 года. Еще 208 организаций с универсальной лицензией смогут взаимодействовать с новым форматом валюты спустя год. Регулятор уверен, что этих сроков хватит на подготовку.

«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — отмечают в ЦБ.

Согласно мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, объем необходимых для работы с цифровым рублем ресурсов создаст трудности для подключения небольших банков, и монетизировать новый формат им будет почти невозможно. Профессор МВА бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков назвал затраты на подключение к системе неподъемными и десятикратно превышающими текущие годовые бюджеты на IT-инфраструктуру. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о планах наказывать организации за срыв срока подключения к платформе цифрового рубля.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, некоторые банки уже опасаются, что возможность кредитования с помощью цифрового рубля отнимет у них хлеб. Парламентарий не исключил, что опция оформления займов с использованием нового формата и в самом деле появится, но пока такая функция не предусмотрена.

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      Вячеслав Агапов
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