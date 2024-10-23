Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и похитила его

В США женщина похитила и ограбила мужчину, с которым познакомилась в соцсетях

Мужчина из США встретился со знакомой из соцсетей и был ею похищен. Об этом пишет KRON 4.

Пострадавший познакомился с женщиной по имени Люсиана Романо на платформе Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они общались на протяжении нескольких дней, прежде чем договорились о свидании.

Они увиделись в четверг, 17 октября, в городе Сан-Матео и пошли к автомобилю мужчины. В этот момент Романо начала угрожать ему. Она потребовала поехать на заправку, где мужчина должен был снять наличные через банкомат и отдать ей. Затем Романо приказала отвезти ее в мотель в соседнем городке для «короткой остановки». После этого они вернулись в Сан-Матео, где женщина вышла из машины и ушла пешком в неизвестном направлении. Фактически Романо похитила нового знакомого и ограбила его в процессе похищения.

Как только Романо ушла, мужчина связался с полицией и предоставил правоохранителям ее фото. Преступницу арестовали на следующий день.

Ранее в США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. При этом он вел прямую трансляцию из машины в соцсети.