Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:16, 23 октября 2024Из жизни

Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и похитила его

В США женщина похитила и ограбила мужчину, с которым познакомилась в соцсетях

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мужчина из США встретился со знакомой из соцсетей и был ею похищен. Об этом пишет KRON 4.

Пострадавший познакомился с женщиной по имени Люсиана Романо на платформе Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они общались на протяжении нескольких дней, прежде чем договорились о свидании.

Они увиделись в четверг, 17 октября, в городе Сан-Матео и пошли к автомобилю мужчины. В этот момент Романо начала угрожать ему. Она потребовала поехать на заправку, где мужчина должен был снять наличные через банкомат и отдать ей. Затем Романо приказала отвезти ее в мотель в соседнем городке для «короткой остановки». После этого они вернулись в Сан-Матео, где женщина вышла из машины и ушла пешком в неизвестном направлении. Фактически Романо похитила нового знакомого и ограбила его в процессе похищения.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Как только Романо ушла, мужчина связался с полицией и предоставил правоохранителям ее фото. Преступницу арестовали на следующий день.

Ранее в США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. При этом он вел прямую трансляцию из машины в соцсети.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В России 10-летний школьник случайно выстрелил себе в лицо из брелока и впал в кому

      Минобороны России раскрыло подробности о ситуации в Курской области

      В России увидели сигнал в словах Зеленского о первом шаге к деэскалации

      Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше