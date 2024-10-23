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07:58, 23 октября 2024Россия

Жительница рассказала об атаке ВСУ на машины пытавшихся бежать жителей Курской области

Жительница Курской области Наталья: ВСУ атаковали авто тех, кто пытался бежать
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двух сторон пытались атаковать автомобили жителей, которые пытались выехать из приграничья Курской области в более безопасный район. Об этом рассказала жительница Наталья, которая эвакуировалась из села Малая Локня Суджанского района, ее цитирует ТАСС.

«Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 [км/ч]. 120 [км/ч] минимум надо было ехать из-за дронов. Они вдвоем налетали с разных сторон на одну машину», — сказала женщина.

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Она добавила, что жители не могли выехать из опасных районов из-за горящих на дороге автомобилей. Много сгоревших машин было по дороге в сторону Курска, уточнила Наталья.

Ранее жительница Курской области Галина Белоусова рассказала, что украинские военнослужащие предлагали жителям российского региона вывезти их на Украину. По ее словам, никто не согласился выезжать в сторону Украины, так как жители не доверяли украинским военным. В то же время появлялись сообщения о том, что людей насильно вывозят в сторону Украины и их дальнейшая судьба неясна.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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