Работники Boeing отказались прекратить забастовку

Reuters: новое предложение руководства не устроило бастующих работников Boeing

Новое предложение руководства американской аэрокосмической корпорации Boeing для разрешения конфликта с профсоюзом не устроило большинство протестующих. Против договора проголосовали 64 процента работников, сообщает Reuters.

Таким образом, план по заключению первого с 2014 года соглашения был отвергнут, и забастовка, которая началась 13 сентября, продолжится. Профсоюзные лидеры заявили о готовности немедленно возобновить переговоры.

Отвергнутый договор предусматривал повышение заработной платы на 35 процентов в течение четырех лет. Профсоюз требует роста зарплат на 40 процентов, а также возвращение пенсии с установленными льготами.

Жесткая позиция работников связана с тем, что многие годы рост их зарплат отставал от инфляции, в то время как компания тратила средства на рекордные бонусы руководству и обратный выкуп акций. В забастовке участвуют 33 тысячи рабочих, остановлено производство самого продаваемого самолета 737 MAX, а также Boeing 767 и Boeing 777.

Против первого контракта, разработанного при новом генеральном директоре Келли Ортберге, выступили 95 процентов работников, хотя профсоюз предварительно одобрил сделку. Тем не менее топ-менеджер, пришедший в находящуюся в значительном кризисе компанию, не настроен уступать рабочим и принимать их условия.

Две недели назад Ортберг сообщил, что Boeing намерен сократить штат на 10 процентов. Позднее стало известно, что корпорация снизит выпуск самолетов для решения проблем.