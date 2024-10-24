Глушаков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Футболист Глушаков: нереально прожить на 30 тысяч, у меня выходит около миллиона

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

Футболист назвал это нереальным. Он предположил, что в месяц у него уходит около миллиона рублей. «У меня трое детей, жена, машины, налоги — выходит очень большая сумма», — объяснил спортсмен.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Футболист отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.

При этом голкипер пожаловался на дорогое жилье в Санкт-Петербурге. По его словам, за «ушатанную» квартиру около базы просят 70 тысяч рублей.