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13:23, 24 октября 2024Забота о себе

Издававшая много лет «рык динозавра» женщина рассказала о жизни с редкой болезнью

The Sun: женщина много лет издавала «рык динозавра» из-за проблем с горлом

Фото: Voyagerix / Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Лорен Петри много лет издавала звук, который она описала как «рык динозавра», из-за проблем с горлом. О жизни с редкой болезнью она рассказала The Sun.

34-летняя Петри отметила, что заметила странности с отрыжкой, когда ей было 17 лет. Из-за этого у нее было постоянное вздутие в животе и усиленный метеоризм, а из горла выходили булькающие звуки, которые она и сравнила со звуками, которые издает лягушка, или рыком динозавра.

С годами состояние здоровье женщины ухудшилось настолько, что она практически перестала выходить из дома. В конце концов Петри обнаружила, что у нее редкое заболевание — синдром ретроградной крикофарингеальной дисфункции (СРКД), при котором мышца задней стенки горла не может расслабиться, чтобы воздух вышел из желудка.

Поскольку люди с СРКД не способны отрыгивать, их мучают вздутие в области живота и груди, боль, повышенное газообразование, тошнота и булькающие звуки в шее и груди

В итоге Петри потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (более 750 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру») на инъекции ботокса в шею и горло, что позволило расслабить мышцы. Это помогло женщине избавиться от неприятных симптомов.

«Иногда мне было так плохо, что казалось, будто я тону в собственном воздухе, в груди было ужасное ощущение. Мне приходилось часто пукать. Хорошо, что у моего парня отличное чувство юмора. Теперь я могу отрыгивать, и вчера мне удалось нормально позавтракать, пообедать, поужинать, чего я не могла делать годами», — рассказала она.

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      Вера Владзиевская
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