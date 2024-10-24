Кержаков пожаловался на проблемы из-за больших денег

Футболист «Зенита» Михаил Кержаков: с большими деньгами становишься рабом вещей

Российский вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в шоу «Футбол Нот Дэд», вышедшее во «ВКонтакте», пожаловался на проблемы из-за больших денег.

Футболист заявил, что с появлением хорошей зарплаты человек начинает сильно суетиться. «Со временем понимаешь, что ты не то что становишься рабом этих денег, ты становишься рабом вещей. Потому что бытовуха тебя затягивает», — посчитал он, добавив, что человек начинает думать только о покупке новых вещей.

Ранее Кержаков рассказал о своем бизнесе — мини-заводе по производству крафтового пива. Футболист признался, что бизнес не приносит прибыли.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе команды он является семикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны.