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18:32, 24 октября 2024Спорт

Кержаков пожаловался на проблемы из-за больших денег

Футболист «Зенита» Михаил Кержаков: с большими деньгами становишься рабом вещей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в шоу «Футбол Нот Дэд», вышедшее во «ВКонтакте», пожаловался на проблемы из-за больших денег.

Футболист заявил, что с появлением хорошей зарплаты человек начинает сильно суетиться. «Со временем понимаешь, что ты не то что становишься рабом этих денег, ты становишься рабом вещей. Потому что бытовуха тебя затягивает», — посчитал он, добавив, что человек начинает думать только о покупке новых вещей.

Ранее Кержаков рассказал о своем бизнесе — мини-заводе по производству крафтового пива. Футболист признался, что бизнес не приносит прибыли.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе команды он является семикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и семикратным — Суперкубка страны.

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      Анастасия Борисова
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