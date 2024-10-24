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14:51, 24 октября 2024Спорт

Натурализованный Уайлд выступил против выдачи гражданства иностранным спортсменам

Уайлд о натурализации иностранных атлетов: это негативно отражается на России

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в слаломе Вик Уайлд выступил против выдачи гражданства иностранным спортсменам. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди», — заявил Уайлд. По его мнению, атлеты приезжают в Россию в поиске собственных интересов.

При этом сам Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист счел неправильным выдачу ему паспорта тогда, так как он мог забрать выигрыш и покинуть страну. «Но я оставался в России и в горе, и в радости и вернул то, что, как я считаю, был должен России. И это отличает меня от многих других иностранных спортсменов, которые приняли российское гражданство», — отметил Уайлд.

Ранее стало известно, что российское гражданство получили бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, а также канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 октября.

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