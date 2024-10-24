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12:07, 24 октября 2024Спорт

Назван еще один соперник сборной России по товарищескому матчу

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) назвал еще одного соперника национальной сборной по товарищескому матчу. Об этом сообщается на сайте организации.

Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре. Встреча состоится 15 ноября и начнется в 19:00.

Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Сборная России занимает 34-е место.

На 19 ноября запланирован еще один товарищеский матч сборной России по футболу. Команда под руководством Валерия Карпина должна сыграть против Сирии в Волгограде.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024. Команды проводят только товарищеские встречи.

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