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12:59, 24 октября 2024Экономика

Назван главный поставщик сливочного масла в Россию

Россельхознадзор: главным поставщиком сливочного масла в РФ является Белоруссия

Фото: Freepik

С начала 2024 года в Россию импортировали 89 тысяч тонн белорусского сливочного масла. Главного поставщика этого продукта в Россию назвал Россельхознадзор, его цитирует ТАСС.

Согласно данным ведомства, за девять месяцев импорт сливочного масла увеличился до 110 тысяч тонн (плюс девять процентов в годовом выражении). Основным поставщиком является соседняя республика, отметили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что принимают все необходимые меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию. При этом местный рынок в полной мере обеспечен продуктом, заверили в ведомстве. В то же время по данным Росстата за последнюю неделю стоимость сливочного масла повысилась на 1,6 процента, за девять месяцев — на 23,43 процента.

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что закупочные цены с начала года выросли более чем на 31 процент. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев уже поручил заинтересованным ведомствам стабилизировать цены на сливочное масло в России.

Производители сливочного масла начали останавливать поставки одновременно с повышением цен. Бывшее российское подразделение Danone, представляющее бренд «Простоквашино», уведомило об остановке отгрузок масла жирностью 72,5 процента и 82 процента еще 1 сентября из-за «агрессивной инфляции сливок-сырья», В компании ситуацию объяснили низким уровнем запасов, ростом цен на мировом рынке и небольшим содержанием жира в молоке-сырье.

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      Вячеслав Агапов
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