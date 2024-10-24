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17:47, 24 октября 2024Спорт

Названы дата и место проведения матча между Россией и Сирией

Товарищеский матч между сборными России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) назвал дату и место проведения товарищеского матча между сборными России и Сирии. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча пройдет 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. О дате старта продажи билетов будет объявлено позднее.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре. Встреча состоится 15 ноября и начнется в 19:00.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024. Команды проводят только товарищеские встречи.

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      Анастасия Борисова
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