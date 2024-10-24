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07:51, 24 октября 2024Спорт

Названы лучшие виды спорта при депрессии

Фото: freepik

Профессор психологии спорта и здоровья Психологического института Немецкого спортивного университета в Кельне Йенс Кляйнерт назвал лучшие виды спорта при депрессии. Его слова приводит Focus.

Кляйнерт заявил, что физические упражнения эффективно помогают при лечении депрессии. Он назвал лучшими видами спорта ходьбу или бег трусцой, а также йогу и силовые тренировки. Эксперт посоветовал заниматься ими интенсивно.

По мнению эксперта, есть четыре фактора, которые обеспечивают положительный эффект спорта на психическое здоровье: уменьшение вялости, улучшение настроения, улучшение самооценки и сильная социальная интеграция.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы, которые помогут замотивировать себя на занятия спортом. Первый совет тренера — установить реальные цели. Также специалист рекомендовала заранее планировать тренировки и записывать их в календарь.

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      Анастасия Борисова
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