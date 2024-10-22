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16:36, 22 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы, которые помогут замотивировать себя на занятия спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первый совет тренера — установить реальные цели. Соболь объяснила, что это даст ощущение успеха и подтолкнет к дальнейшим усилиям. Также она предложила записаться на групповые занятия или найти партнера по тренировкам, чтобы появилось чувство ответственности друг перед другом.

Кроме того, специалист рекомендовала заранее планировать тренировки и записывать их в календарь. «Позаботьтесь о том, чтобы ваше пространство для тренировок было вдохновляющим. Например, повесьте на стену изображения людей, достигших успеха в спорте, или создайте плейлист с энергичной музыкой, которая вас вдохновляет», — добавила она.

Наконец, Соболь посоветовала прислушиваться к своему телу. «Главное — это не количество тренировок, а ваше общее состояние и удовольствие от процесса. Спорт должен приносить радость», — резюмировала эксперт.

Ранее Соболь поделилась советами для снятия мышечной боли после тренировки. По мнению специалиста, нужно руководствоваться тремя простыми правилами — делать растяжку, не налегать на еду и принимать теплую ванну с добавлением магниевой соли.

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      Дарья Коршунова
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