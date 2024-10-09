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06:30, 10 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер поделилась советами для снятия мышечной боли после тренировки

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась советами для снятия мышечной боли после тренировки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, нужно руководствоваться тремя простыми правилами. «Первое — не налегать на еду после тренировки. Если вы съедите слишком много еды, да еще и вредной, ему придется мобилизовать все силы на ее переваривание», — отметила Соболь.

Тренер добавила, что на помощь также придет растяжка. «Легкий статический стретчинг в течение 7-10 минут способствует лучшему и скорейшему восстановлению мышц, снижает вероятность возникновения мышечных болей», — заявила Соболь.

Специалист также рекомендовала принять после тренировки теплую ванну с добавлением магниевой соли. «Это необходимо, чтобы снять гипертонус мышц», — заявила она.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал упражнение для сильной спины. Он предложил делать горизонтальные подтягивания.

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      Алексей Гусев
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