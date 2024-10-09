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16:50, 9 октября 2024Спорт

Тренер посоветовал упражнение для сильной спины

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал упражнение для сильной спины. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев предложил делать горизонтальные подтягивания. Тренер объяснил, что они прокачивают широчайшие мышцы спины, бицепсы плеча, задние пучки дельт, большие круглые мышцы, ромбовидную мышцу, а также пресс и мускулы поясницы.

Новичкам специалист рекомендовал выбирать более высокую перекладину и смещать ноги вперед на 20-30 сантиметров. Опытным атлетам он посоветовал использовать низкую перекладину с сильным смещением ног вперед.

Тренер добавил, что упражнение нельзя выполнять при травмах плечевого пояса, проблемах с позвоночником, болях в запястьях или локтях и обострении хронических заболеваний. Также горизонтальные подтягивания не подойдут беременным и тем, у кого недостаточно сильный верх тела.

Ранее Ходырев посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса. Он предложил делать ситапы.

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      Дарья Коршунова
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