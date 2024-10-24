Поисковики нашли сбитый в годы войны Ил-2 вместе с экипажем

Поисковики под Краснодаром нашли Ил-2 вместе с экипажем, сбитый в 1943-м

Поисковики около села Молдаванское под Краснодаром нашли советский Ил-2, сбитый в годы войны. Об этом сообщила местная Ассоциация поисковых отрядов в соцсети «ВКонтакте».

Утверждается, что место падения самолета проверили 19 октября. Были найдены многочисленные части фюзеляжа, где остались технологические клейма 18-го завода НКАП СССР, гильзы, а также часть заводского номера Ил-2, выбитого на дюралевой обшивке — «…71…».

Поисковики, узнав уникальный код боевой машины, провели архивную работу. В итоге выяснилось, что это Ил-2 с номерным знаком 1877161. Он входил в состав 230 авиационной дивизии 7-го Гвардейского авиационного полка. Был сбит при боевой работе 9 июля 1943 года.

В момент падения в нем находились два члена экипажа — пилот, гвардии младший лейтенант Григорий Лачко (1922 год рождения) и стрелок, гвардии сержант Иван Федорычев (1924 год рождения).

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