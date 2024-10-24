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16:05, 24 октября 2024Моя страна

Поисковики нашли сбитый в годы войны Ил-2 вместе с экипажем

Поисковики под Краснодаром нашли Ил-2 вместе с экипажем, сбитый в 1943-м
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Поисковики около села Молдаванское под Краснодаром нашли советский Ил-2, сбитый в годы войны. Об этом сообщила местная Ассоциация поисковых отрядов в соцсети «ВКонтакте».

Утверждается, что место падения самолета проверили 19 октября. Были найдены многочисленные части фюзеляжа, где остались технологические клейма 18-го завода НКАП СССР, гильзы, а также часть заводского номера Ил-2, выбитого на дюралевой обшивке — «…71…».

Поисковики, узнав уникальный код боевой машины, провели архивную работу. В итоге выяснилось, что это Ил-2 с номерным знаком 1877161. Он входил в состав 230 авиационной дивизии 7-го Гвардейского авиационного полка. Был сбит при боевой работе 9 июля 1943 года.

В момент падения в нем находились два члена экипажа — пилот, гвардии младший лейтенант Григорий Лачко (1922 год рождения) и стрелок, гвардии сержант Иван Федорычев (1924 год рождения).

Ранее немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны неожиданно нашли во Ржеве, когда там начался демонтаж взлетной полосы реконструирующегося аэродрома. По двигателю выяснили, что это немецкий «Юнкерс-88».

Незадолго до этого поисковики отыскали место падения советского истребителя Ла-5 на острове Сарпинский в Волгограде. А под Псковом извлекли со дна озера Максимовец обломки советского самолета «Як».

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      Варвара Кошечкина
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