Появились подробности отстранения выступающего за США российского фигуриста

Фигуриста Десятова отстранили из-за сексуального контакта с несовершеннолетней

Появились подробности отстранения российского фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США в танцах на льду. Их сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Десятова отстранили от соревнований из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой. Отмечается, что на тот момент ей не исполнилось 16 лет, и если вина спортсмена будет доказана, ему грозит тюремный срок.

О временном отстранении Десятова от соревнований стало известно 19 октября. В качестве причины назывались обвинения в ненадлежащем поведении.

До 2021 года Десятов вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в США.