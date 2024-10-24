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16:49, 24 октября 2024Спорт

Появились подробности отстранения выступающего за США российского фигуриста

Фигуриста Десятова отстранили из-за сексуального контакта с несовершеннолетней

Фото: Tony Avelar / AP

Появились подробности отстранения российского фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США в танцах на льду. Их сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Десятова отстранили от соревнований из-за сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой. Отмечается, что на тот момент ей не исполнилось 16 лет, и если вина спортсмена будет доказана, ему грозит тюремный срок.

О временном отстранении Десятова от соревнований стало известно 19 октября. В качестве причины назывались обвинения в ненадлежащем поведении.

До 2021 года Десятов вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в США.

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      Дарья Коршунова
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