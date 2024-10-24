Пушков: решение Моди и Рамафоса не встречаться со Стармером логично

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться на саммит БРИКС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя отсутствие политиков на встрече, заявил, что дело лидеров — выбирать, какой саммит они посетят, но назвал «семью Содружества» действительно важной.

«Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны», — посетовал сенатор.

Алексей Пушков напомнил, что Великобритания недавно выбыла из десятки ведущих экономик мира, а изнутри страну сотрясают этнические бунты. В свою очередь, в Казани на саммите БРИКС собрались лидеры стран не относящегося к Западу мира с колоссальным опытом и авторитетом.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что заседания на саммите межгосударственного объединения БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. В частности, он подчеркнул, что обсуждения на заседаниях «вновь показали», что все страны — участницы БРИКС разделяют всеобщие ценности мира, справедливости и равенства. Также сообщалось, что Путин произнес тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества между ними.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в четверг, 24 октября, встретится с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутерришем в рамках проходящего в Казани саммита БРИКС. Они обсудят деятельность ООН и актуальные вопросы, а также кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.