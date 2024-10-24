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19:52, 24 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о новых уловках газовщиков-аферистов

Инженер Волков: аферисты, ссылаясь на закон, требуют обновить газовый счетчик

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мошенники стали ходить по квартирам и, ссылаясь на новый закон, в ультимативной форме требовать переустановить счетчики. О новых уловках газовщиков-аферистов RT рассказал главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.

Ставить приборы учета по закону требуется, только если, кроме плиты, у потребителя дома стоит газовый котел или водонагревательная колонка. В других случаях принуждать к установке газового счетчика запрещается, обращает внимание эксперт. «Настоящий газовик никогда не вынуждает потребителей купить здесь и сейчас счетчик, сигнализатор загазованности, шланг, кран и так далее», — подчеркивает Волков. По его словам, максимум — это рекомендация обновить устаревшие приборы учета.

Потребителям напоминают, что о визите газовщиков управляющие компании и ТСЖ предупреждают заранее. Жильцов, как правило, оповещают о предстоящем обходе за 20-30 дней. Повторное информирование происходит за несколько дней до планируемого визита. Кроме того, нельзя забывать об еще одном признаке мошенничества со счетчиками — просьба о внесении предоплаты. Официальные компании не требуют от клиентов крупных выплат авансом.

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Открывать дверь людям, представляющимся сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, без предварительного уведомления не стоит. В любом случае Волков рекомендует проверить личные документы специалиста, его удостоверение, униформу и сделать звонок в УК или председателю ТСЖ.

Если гость все-таки оказался в квартире, но закрались сомнения насчет его компетентности, стоит в тот же миг обратиться за помощью к соседям или близким. Также следует позвонить в полицию, напоминает собеседник издания.

Ранее россиян предупредили о рассылке поддельных платежек за «коммуналку». На таких квитанциях может размещаться QR-код, при переходе по которому автоматически загрузится вредоносное ПО с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг».

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      Виктория Клабукова
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