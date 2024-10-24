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19:44, 24 октября 2024Спорт

Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

Шарапова: включение в Зал теннисной славы стало для меня большим признанием

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Россиянка Мария Шарапова отреагировала на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Комментарий спортсменки появился на YouTube-канале организации.

Шарапова заявила, что после завершения карьеры ей редко удается порефлексировать о прошлом, но включение в Зал славы стало для нее невероятным признанием. Она подчеркнула, что задумалась о важности признания после первой победы на турнире «Большого шлема».

О том, что Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году, стало известно ранее 24 октября. Церемония пройдет в Ньюпорте (США) с 21 по 23 августа 2025 года. Также в зал славы будут включены американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В Международном зале теннисной славы на данный момент находятся два россиянина — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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      Анастасия Борисова
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