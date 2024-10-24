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17:48, 24 октября 2024Из жизни

Слишком довольный песец забрел на мост и озадачил экспертов

Пойманный в Орегоне песец озадачил экспертов своим происхождением

Фото: @birdallianceoregon

В штате Орегон, США, поймали песца загадочного происхождения. Об этом сообщает Oregon Live.

Ричард Меллинг и его жена заметили белого пушистого зверька, когда прогуливались по мосту в Селлвуде. Мужчина отметил, что песец выглядел слишком довольным. «Он был похож на очень-очень счастливого щенка», — описал животное американец. Он снял зверя на видео и отправил кадры Департаменту дикой природы штата.

Через несколько дней после сообщения Меллингов песца поймали. Ветеринары осмотрели зверька под наркозом. За исключением признаков недоедания и обезвоживания песец оказался цел и здоров. Его происхождение озадачило экспертов. Они объяснили, что песцы не водятся в Орегоне. Их ареал обитания — Аляска, Канада, Гренландия и Исландия — северные регионы. Пока они точно не знают, как зверек забрел в Селлвуд.

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Поскольку песец сам подошел к людям, предполагается, что он привык получать еду из их рук. «Мы полагаем, что песец либо случайно сбежал из неволи, либо был намеренно брошен людьми, которые незаконно держали его у себя», — заявили сотрудники центра по спасению диких животных. Отмечается, что в Орегоне заводить песцов как домашних животных можно только с особой лицензией.

Найденного песца не планируют выпускать в дикую природу, так как у него нет нужных навыков для выживания. Сейчас эксперты решают, где зверек будет жить: в зоопарке или заповеднике.

Ранее в Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео. «Честно говоря, это сделало мой день, видео получилось очень забавным», — отметил мужчина.

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      Юлия Юткина
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