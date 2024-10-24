Списанный российский космонавт написал письмо Путину

Не полетевший из-за насморка в космос Бабкин написал письмо Путину

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» и уволенный с летной должности в сентябре 2024 года из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ответ на запрос Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» сообщил о проведении консилиума 12 июля 2024 года под руководством начальника ФМБА России. Отмечается, что на консилиуме присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее лечили космонавта.

В результате основания для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения не обнаружили.

Бабкин получил отвод из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. Он даже делал рекомендованную операцию и был допущен до полета летом 2022 года, но уже в декабре того же года получил постоянную негодность вместо временной. Однако, по данным издания, главные специалисты, в том числе и хирург Геннадий Пискунов, оперировавший Бабкина в 2022 году, на мероприятии отсутствовали.

Андрей Бабкин был зачислен в отряд космонавтов 14 лет назад, до этого на протяжении такого же срока проработав инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия». Всерьез он стал готовиться к полету с октября 2017 года — с экспедиции МКС-57/58.

В мае 2020 года Бабкин вошел в состав основного экипажа МКС-66 с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Но в итоге его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые в октябре 2021 года отправились на МКС снимать фильм «Вызов».