Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:36, 24 октября 2024Наука и техника

Списанный российский космонавт написал письмо Путину

Не полетевший из-за насморка в космос Бабкин написал письмо Путину
Андрей Бабкин

Андрей Бабкин. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» и уволенный с летной должности в сентябре 2024 года из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ответ на запрос Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» сообщил о проведении консилиума 12 июля 2024 года под руководством начальника ФМБА России. Отмечается, что на консилиуме присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее лечили космонавта.

В результате основания для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения не обнаружили.

Бабкин получил отвод из-за двустороннего полисинусита, или запущенного насморка. Он даже делал рекомендованную операцию и был допущен до полета летом 2022 года, но уже в декабре того же года получил постоянную негодность вместо временной. Однако, по данным издания, главные специалисты, в том числе и хирург Геннадий Пискунов, оперировавший Бабкина в 2022 году, на мероприятии отсутствовали.

Андрей Бабкин был зачислен в отряд космонавтов 14 лет назад, до этого на протяжении такого же срока проработав инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия». Всерьез он стал готовиться к полету с октября 2017 года — с экспедиции МКС-57/58.

В мае 2020 года Бабкин вошел в состав основного экипажа МКС-66 с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Но в итоге его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые в октябре 2021 года отправились на МКС снимать фильм «Вызов».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки ученых предупредили Северную Европу о неминуемом разрушительном катаклизме. Куда придется первый удар?

      Россиянин описал деревню в Польше словами «бедненько живут, хотя отрицают это»

      Бывшего начальника управления транспорта российского региона осудили за миллионную взятку

      Стало известно о взрывах рядом с военным аэродромом ВСУ

      В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении административного здания

      Францию призвали выйти из НАТО и ЕС

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      При газификации частных домов в российском городе бюджету нанесли ущерб на сотни миллионов

      Названы выступающие против членства Украины страны НАТО

      Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше