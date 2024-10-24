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11:11, 24 октября 2024Наука и техника

Стало известно новое место посадки индийского лунного аппарата Chandrayaan-4

Лунный аппарат Chandrayaan-4 высадится между 85 и 90 градусами южной широты

Фото: Indian Space Research Organisation / Wikimedia

Индийский аппарат Chandrayaan-4 должен высадиться на поверхности Луны между 85 и 90 градусами южной широты. Об этом изданию SpaceNews стало известно из выступления представителя Индийской организации космических исследований на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

По словам выступающего, программа Chandrayaan-4 будет включать пару аппаратов, запущенных на двух отдельных ракетах. Целью миссии станет сбор около трех килограммов образцов лунного грунта вблизи южного полюса, в районе которого, как предполагается, имеется водяной лед, и последующая их доставка на Землю.

Согласно показанным на мероприятии слайдам презентации, запуск лунной миссии состоится в 2027 — 2028 годах.

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Ранее Chandrayaan-4 планировалось высадить в районе 69 градуса южной широты, где в августе прошлого года совершил мягкую посадку аппарат Chandrayaan-3.

В сентябре издание сообщило, что индийское правительство одобрило миссию Chandrayaan-4 по возвращению образцов с Луны. Бюджет миссии составляет 253 миллиона долларов.

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      Иван Потапов
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