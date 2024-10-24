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09:37, 24 октября 2024Наука и техника

В Windows 11 появилось «суперразрешение»

На ИИ-компьютерах c Windows 11 появилась фунция суперразрешения изображений

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft объявила о появлении функции суперразрешения (super resolution) в Windows 11. Об этом сообщается на сайте операционной системы.

Новая опция, работающая на основе искусственного интеллекта (ИИ), стала доступна участникам программы бета-тестирования. Она использует нейронный процессор и алгоритмы для улучшения разрешения изображения. Функция будет доступна только на компьютерах Copilot+ на базе чипов Qualcomm, которые вышли в мае.

Суперразрешение позволит в 8 раз увеличить размеры исходного изображения без потери качества. Опция доступна во встроенном редакторе фотографий и картинок от Microsoft. Пользователь может выбрать размер улучшенного изображения с помощью ползунка. В компании заявили, что эта функция пригодится для улучшения старых фотографий и подготовки картинок низкого разрешения к печати на плакатах.

Также для всех пользователей Windows 11 будет доступна поддержка оптического распознавания символов (OCR) во встроенном приложении «Фото». Алгоритмы ИИ позволят распознать текст на фотографиях и перенести его в буфер обмена. Технология OCR поддерживает более 160 языков.

В середине октября в Windows 11 появилась функция, позволяющая использовать смартфон вместо веб-камеры. Функция появилась для того, чтобы повысить качество видео при проведении конференций.

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      Андрей Ставицкий
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