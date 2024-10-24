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15:22, 24 октября 2024Забота о себе

У женщины с сильными болями в животе нашли пять лишних органов

The Sun: у 31-летней женщины обнаружили две матки и три почки

Фото: @mychroniclife_

31-летняя женщина по имени Мел Плаканика обратилась к врачам из-за сильных болей в животе и кровотечений. После обследования у нее обнаружили пять лишних органов, рассказало издание The Sun.

Плаканика рассказала, что боль в животе была нестерпимой, к тому же у нее регулярно случались кровотечения. После очередного приступа мать отвезла женщину в больницу, где во время сканирования рядом с маткой обнаружил уплотнение. Врачи посчитали, что это опухоль, но опасения не подтвердились.

Последующие попытки найти причину тяжелого состояния привели к неожиданному открытию. Сканирование показало, что у Плаканики было две матки, четыре яичника, две шейки матки и три почки — в общей сложности пять лишних органов. Вскоре после этого женщине удалили одну матку, два яичника, а также объединили две шейки матки в одну. Врачи также обнаружили эндометриоз, который и стал причиной сильной боли в животе.

Женщина предположила, что у нее была сестра-близнец, которую она поглотила во время внутриутробного развития.

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      Вера Владзиевская
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