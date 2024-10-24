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14:00, 24 октября 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе ударил по машине с мирными жителями в российском регионе

Shot: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

Фото: Leah Millis / Reuters

В Курской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину, в которой ехали мирные жители. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотник ударил по легковому автомобилю в районе одного из сел в Большесолдатском районе региона. В результате пострадали два человека — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали с множественными осколочными ранениями. Тяжесть их состояния не уточняется.

Ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев предупредил об охоте беспилотников ВСУ за машинами с мирными жителями. По его словам, зафиксировано несколько случаев сброса взрывных устройств на гражданские транспортные средства.

3 октября Зайцев также заявил, что украинские военные разбросали в Большесолдатском районе взрывчатку, замаскированную под фастфуд. Другие подробности о взрывных устройствах чиновник не привел.

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В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 24 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 26 222 военнослужащих, а также сотни единиц техники.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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