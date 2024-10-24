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12:59, 24 октября 2024Мир

В США сообщили о намерении введения санкций против России из-за военных КНДР

Fox News: США намереваются ввести санкции против России из-за военных КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Американская администрация намеревается ввести санкции против России из-за якобы прибытия в зону конфликта на Украине военных КНДР. Об этом сообщает Fox News, со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в настоящее время США обсуждают возможные меры со своими союзниками и партнерами.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. «По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные [военные] части в восточной части России», — высказал мнение представитель Белого дома.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.

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      Виктория Кондратьева
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