Врач назвал неожиданную пользу сладкой газировки

Терапевт Мугал рассказал, что сладкая газировка помогает в похудении

Терапевт и эксперт по питанию Идрис Мугал рассказал, что сладкая газировка может помочь в похудении. Неожиданную пользу напитка он назвал в беседе с Surrey Live.

По словам врача, пользу газировки с сахарозаменителями доказали во время научного эксперимента. Его участники в течение года пили лимонады и потеряли в три раза больше веса, чем те, кто пил только воду. «Это произошло потому, что люди, которые пили воду, испытывали потребность и тягу к другим сладким продуктам — шоколаду, печенью, пончикам», — объяснил Мугал.

Доктор подчеркнул, что современным людям трудно контролировать рацион и следить за весом. Поэтому, чтобы не срываться на калорийные сладости, он посоветовал иногда употреблять сладкие напитки без сахара.

Отвечая на вопрос об опасности подсластителей, врач ответил, что пока нет убедительных доказательств того, что они повышают риск рака.

Ранее кардиолог Стенли Хейзен назвал опасными жвачки с популярным подсластителем. По его словам, из-за ксилита могут развиваться тромбы.