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08:30, 24 октября 2024Забота о себе

Врач назвал неожиданную пользу сладкой газировки

Терапевт Мугал рассказал, что сладкая газировка помогает в похудении

Фото: rawpixel.com / freepik

Терапевт и эксперт по питанию Идрис Мугал рассказал, что сладкая газировка может помочь в похудении. Неожиданную пользу напитка он назвал в беседе с Surrey Live.

По словам врача, пользу газировки с сахарозаменителями доказали во время научного эксперимента. Его участники в течение года пили лимонады и потеряли в три раза больше веса, чем те, кто пил только воду. «Это произошло потому, что люди, которые пили воду, испытывали потребность и тягу к другим сладким продуктам — шоколаду, печенью, пончикам», — объяснил Мугал.

Доктор подчеркнул, что современным людям трудно контролировать рацион и следить за весом. Поэтому, чтобы не срываться на калорийные сладости, он посоветовал иногда употреблять сладкие напитки без сахара.

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Ранее кардиолог Стенли Хейзен назвал опасными жвачки с популярным подсластителем. По его словам, из-за ксилита могут развиваться тромбы.

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      Вера Владзиевская
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