Бразильский капитан «Зенита» получил российский паспорт

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

Бразильский капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — написала Волк и поздравила Сантоса.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября. Бразилец сможет представлять сборную России. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

Сантос выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016. В том же году он провел единственный товарищеский матч в составе национальной команды.