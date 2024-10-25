Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Тампу» в НХЛ

Дубль и передача россиянина Капризова помогли «Миннесоте» победить «Тампу» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победить «Миннесоте» помог российский форвард Кирилл Капризов. На счету нападающего дубль и результативная передача. Россиянина признали первой звездой матча.

В текущем сезоне Капризов провел семь матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего в НХЛ он сыграл 285 встреч, забил 164 гола и сделал 179 ассистов.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.