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11:15, 25 октября 2024Спорт

Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Тампу» в НХЛ

Дубль и передача россиянина Капризова помогли «Миннесоте» победить «Тампу» в НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победить «Миннесоте» помог российский форвард Кирилл Капризов. На счету нападающего дубль и результативная передача. Россиянина признали первой звездой матча.

В текущем сезоне Капризов провел семь матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Всего в НХЛ он сыграл 285 встреч, забил 164 гола и сделал 179 ассистов.

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

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      Дарья Коршунова
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