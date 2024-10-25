Генсек ООН пригласил к себе мэра Казани с одной просьбой

Генсек Гутерриш пригласил мэра Казани Метшина поучаствовать в заседании ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина поучаствовать в заседании организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает мэрия города в своем канале в Telegram.

«Антониу Гутерриш пригласил Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и ее президиум принять участие в одном из заседаний ООН», — отмечается в сообщении мэрии об итогах встречи в Казанской ратуше.

Предполагается, что мэр российского города выступит в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Гутерриш обсудили судоходство в Черном море в ходе встречи на полях саммита БРИКС. Генсек ООН выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе.