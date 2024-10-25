Рэперу Гуфу предложили выступить в госпиталях перед бойцами СВО

Общественники предложили рэперу Гуфу выступить в госпиталях перед бойцами СВО

Активисты движения «Сорок сороков» предложили российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, выступить в госпиталях перед бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению общественников, данный шаг докажет, что музыкант раскаялся после драки в подмосковной бане, а также поможет исполнителю «встать на правильный путь и подумать о своих зависимостях».

Ранее Гуф записал видео с первым комментарием после драки в подмосковной бане. В своем обращении рэпер заявил, что ему стыдно за инцидент, из-за которого ему теперь может грозить уголовное дело.

Утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.