Знаменитая актриса была тайной любовницей бывшего короля Испании. Как сын помог ей шантажировать монарха?

Опубликованы кадры свидания экс-короля Испании Хуана Карлоса с любовницей

Сын культовой испанской актрисы и телеведущей Барбары Рей — Анхель Кристо-младший — обнародовал ее интимные фотографии с бывшим королем страны Хуаном Карлосом I. На снимках, сделанных в 1994 году, женщина в откровенном наряде целует монарха, кормит его паэльей и поит вином на террасе своего дома. Затем король с Рэй уединяются внутри здания. Отпрыску актрисы, который все это снимал, тогда было 13 лет. «Лента.ру» рассказывает об очередном витке скандала вокруг бывшего короля Испании.

Слухи об отношениях Рэй и Хуана Карлоса ходили много лет

История, которую вдруг решил рассказать Анхель Кристо-младший, не была каким-то невероятным секретом. Об отношениях Хуана Карлоса I и артистки знали много лет. Рей — весьма известная и популярная персона на Пиренейском полуострове. Считается, что культовая киноактриса, модель и телеведущая стала любовницей монарха еще в 1976 году. Хуан Карлос взошел на престол за год до этого.

В прессу уже давно просочились телефонные переговоры Рей с королем из середины 1990-х годов. Хуан Карлос I, в частности, сетовал, что ему очень комфортно жить с королевой Софией Греческой, однако после 30 лет брака у них «не было семейной жизни».

Рей утверждала, что ее роман с монархом длился с 1976-го по 1980-й. После она вышла замуж за знаменитого укротителя тигров Анхеля Кристо. Кристо-младший появился на свет в 1981-м.

Барбара Рей, 5 июля 2024 года Фото: Lawrence JC Baron / SplashNews / Legion-media.ru

По словам Рей, к 1990-м она поддерживала отношения с Хуаном Карлосом I только по телефону и лишь иногда виделась с ним. Характера этих встреч она не раскрывала, но делала вид, что речь идет исключительно о дружбе. Однако в 1994-м у знаменитости возникли серьезные проблемы с деньгами, и она решила устроить невероятную аферу.

Рей решила шантажировать короля

Актриса пригласила монарха к себе домой, и он сразу же согласился. При этом во дворе соседнего дома прятался ее сын, вооруженный фотоаппаратом.

Мне было всего 13 лет, но я уже хорошо управлялся с камерой. Мать сказала: «Как жаль, что ты еще слишком мал, чтобы помочь мне в этом. Но ты ведь можешь, да?» Анхель Кристо-младший интервью Daily Telegraph

После драматической паузы Кристо согласился. Сделанные им снимки Рей позже использовала, чтобы обеспечить себе безбедное существование.

13-летний сын выполнил поручение матери безукоризненно, в чем теперь может убедиться каждый желающий. На снимках прекрасно видно, как король на террасе дома Рей обнимает и целует ее. Давние любовники пьют вино, едят паэлью, а потом удаляются в дом.

Сын актрисы рассказал, что она установила в спальне скрытую камеру и засняла то, что происходило дальше. Кристо пришлось редактировать видео, на котором его мать занимается сексом с королем.

Было странно видеть мать с этим мужчиной Анхель Кристо-младший интервью Daily Telegraph

Один из снимков Хуана Карлоса I и Барбары Рей, сделанный Анхелем Кристо Фото: Angel Cristo Jr / Daily Mail

А дальше, как утверждают источники, Рей использовала результаты семейных усилий, чтобы шантажом выманить у испанской короны около 3,5 миллиона евро. Согласно слухам, секретная служба страны предложила актрисе нечто вроде стипендии в размере около 250 тысяч евро в год, чтобы снимки не попали в публичное поле и были уничтожены.

Только вот Кристо-младший сохранил негативы. В сентябре он продал их датскому журналу Privé «за скромную сумму». Сколько составляет «скромная сумма» в представлении отпрыска актрисы-шантажистки, увы, неизвестно.

Хуана Карлоса I обвиняли в романах с десятками женщин

Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа VI. Он стал первым монархом в истории, который объявил об этом при помощи новейших цифровых технологий — сообщение об отречении было опубликовано в Twitter (теперь X).

Отношение к бывшему монарху в Испании крайне неоднозначное. С одной стороны, его все еще уважают как правителя, который вернул в страну свободу после почти четырех десятилетий диктатуры Франко. Каудильо лично назначил внука последнего монарха Альфонсо XIII своим преемником. Все ждали, что после ухода Франко в 1975 году, изголодавшийся по свободам народ быстро сметет его ставленника.

Однако Хуан Карлос лично провел демократические реформы и гарантировал гражданам права и свободы, а через несколько лет предотвратил военный переворот. После этого его поддержали даже противники монархии

С другой стороны, уже с 1980-х годов множились слухи о многочисленных романтических связях Хуана Карлоса с десятками красивых и известных женщин. Поговаривали, что в постели самого демократичного монарха Европы побывала даже принцесса Уэльская Диана — первая супруга принца Чарльза (теперь: король Великобритании Карл III).

Хуан Карлос I и Франсиско Франко, 1969 год Фото: Anefo / Wikimedia Commons

И это не считая историй о финансовых махинациях короля, хвосты которых вылезали то тут, то там. Последней каплей в чаше терпения испанцев стала история со слоном, которого Хуан Карлос подстрелил в 2012 году в Ботсване.

Добыв слона, король напился, упал, сломал бедро и срочно вернулся на родину на частном самолете. Его экстренно прооперировали, но травма оказалась тяжелой, и выздоровление заняло несколько лет. Тем временем подданные обсуждали выходку монарха. Мало того что всем было жалко слона, так еще и экзотическую охоту король устроил в самый разгар экономического кризиса, когда простые испанцы едва сводили концы с концами.

А еще выяснилось, что тот самый частный самолет, на котором Хуана Карлоса доставили на родину, принадлежал его давней любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.

Бывшая любовница Хуана Карлоса утверждает, что он угрожал ей

Последний громкий скандал с участием бывшего монарха отгремел совсем недавно — всего год назад. Та самая Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн состояла в отношениях с монархом в середине 2000-х, а позже организовывала для него некоторые поездки. В том числе в Ботсвану. Она обвинила его в том, что с момента сафари на слона в Африке он установил за ней слежку, угрожал ей и преследовал.

Она же рассказала о многочисленных сомнительных «финансовых приключениях» испанского короля, происходивших при ней. В частности, Хуан Карлос иногда появлялся с целыми сумками наличности, которую якобы дарили ему друзья. Речь, видимо, шла о взятках и откатах от уважаемых знакомых, которые приносили монарху сотни миллионов евро.

Осенью 2023-го Сайн-Витгенштейн-Сайн требовала от Высокого суда Лондона оградить ее от домогательств Хуана Карлоса и хотела получить 154 миллиона долларов компенсации за моральный ущерб.

В частности, немка утверждала, что после того как она отказалась возобновить отношения с королем, сотрудники испанских спецслужб начали напрямую угрожать ей. Агенты проникали в ее дома по всей Европе, а в одном даже оставили книгу, где утверждалось, что за автокатастрофой, которая оборвала жизнь принцессы Дианы, стояла королевская семья. Намек ее серьезно испугал

Хуан Карлос I и Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн в Барселоне, 2006 год Фото: SCHROEWIG / Maelsa / Globallookpress.com

Король при этом всегда отвергал обвинения в любых связях на стороне. Высокий суд Лондона претензии Сайн-Витгенштейн-Сайн тоже не принял.

Кроме того, есть еще и история о тайном наследнике Хуана Карлоса — Альберте Сола, — который якобы появился на свет от мимолетной связи с некой аристократкой еще в 1956 году. Мужчина утверждает, что в его жизни с самого детства происходили странные события, указывающие на вмешательство короля. В частности, его приемная семья получала щедрые переводы от неизвестного благодетеля, а его здоровьем и учебой постоянно интересовались представители властей.

Так что любовные похождения Хуана Карлоса, похоже, начались задолго до женитьбы на Софии Греческой в 1962 году. В 2014-м он не только отрекся от престола, но и добровольно отправился в изгнание за границу. Видимо, чтобы ничем не порочить королевскую семью, которую теперь возглавляет его сын.

Правда, без скандалов не обошлось и тут. Осенью 2023 года предприниматель Хайме дель Бурго заявил, что королева Испании Летиция — супруга Филиппа VI — была его любовницей. Впрочем, это уже совсем другая история.

Дед Хуана Карлоса был печально знаменит любовными похождениями и съемками порнофильмов

Страсть к сомнительным для монарха романтическим похождениям как будто бы была заложена в Хуана Карлоса генетически. Он странным образом повторил путь своего деда — короля Альфонсо XIII. Пусть и не настолько драматически.

Тот тоже в начале XX века считался самым демократичным монархом на планете. Альфонсо дал невиданную прежде волю парламенту, интересовался всеми последними техническими новинками и поначалу был настоящим любимчиком подданных.

Однако позже выяснилось, что монарх постоянно изменял супруге Виктории Евгении Баттенбергской с придворными дамами и проститутками. Он не сумел справиться с экономическими последствиями Первой мировой войны, и страна, хотя и оставалась нейтральной, погрузилась в кризис.

В довершение всего оказалось, что пока его подданные бедствовали, Альфонсо увлекся созданием порнографических фильмов, к которым лично выдумывал сюжеты и подбирал актрис в борделях по всей стране

Альфонсо XIII, дед Хуана Карлоса I Фото: Museu Nacional d'Art de Catalunya / Wikimedia Commons

Конец его правления тоже был чем-то похож на то, что случилось с внуком. В 1931 году Альфонсо XIII сбежал в Париж. Там его жизнь вскоре закончилась. В Испании разразилась гражданская война, победителями из которой вышли сторонники Франко. В каком-то смысле история сделала круг.

Впрочем, вряд ли опубликованные сыном Барбары Рей фотографии серьезно повредят Испании, а бывшие подданные Хуана Карлоса пойдут в очередной раз свергать монархию. Времена уже не те.

Представители Хуана Карлоса отказались комментировать последний скандал. Они все так же утверждают, что никаких любовниц у бывшего монарха не было.

