МИД назвал два больших шага на саммите БРИКС в Казани

Замглавы МИД Рябков: БРИКС планирует создать финансовую систему

Страны-участницы БРИКС по итогам саммита в Казани подписали декларацию, согласно которой планируется создать новую финансовую систему. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РБК.

Дипломат также заявил, что члены объединения отвергают односторонние санкции как неприемлемый инструмент давления.

«Россыпью по тексту декларации отражены важнейшие констатации, чего раньше не было в практике БРИКС, о неприемлемости нелегитимных односторонних санкционных мер, которые применяются западной группой в отношении многих участников данного объединения», — подчеркнул Рябков.

Ранее вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, комментируя итоги участия страны в саммите БРИКС, назвала США и НАТО врагами человечества. По словам политика, сегодня Россия ведет борьбу с фашизмом.